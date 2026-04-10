Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki göstererek süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin hukuki açıdan tartışmalı olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Açıklamasında, bir yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek Erkol'un evinden alındığını ifade eden Yavaş, gözaltı işleminin İzmir'de sürdüğünü kaydetti.

Yavaş, kaçma şüphesi veya delil karartma ihtimali bulunmadığını savunarak, ifadenin talimatla Ankara'da alınabileceğini ya da Erkol'un davet edilerek ifade verebileceğini belirtti.

Bu tür uygulamaların hukuka olan güveni zedelediğini vurgulayan Yavaş, 'Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, İl Başkanı Ümit Erkol'un bir an önce serbest bırakılması beklentisini de dile getiren Yavaş, süreci yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.