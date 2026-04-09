ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin belediyelerine yönelik devam eden soruşturmalara sert tepki gösterdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Başarır, 'Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. 86 milyona buradan bir kez söylüyoruz: Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 'rüşvet', 'irtikap' ile 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarını kapsayan soruşturmada tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin İzmir Bornova Belediyesi'ne işe alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştirdi.

BAŞARIR: BURSA'DA MİLLETİN İRADESİ GASP EDİLDİ

Bursa'daki gelişmelere de değinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine yapılan belediye başkan vekilliği seçimi sırasında CHP'li milletvekillerinin polis tarafından belediyeye alınmadığını ve gaz sıkıldığını belirterek, Bursa'da millet iradesinin gasp edildiğini iddia etti.

Öte yandan Başarır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

CHP'li politikacı, yaşananların siyasetin demokratik işleyişine yönelik bir darbe girişimi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.