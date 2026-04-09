Hatırlanacağı gibi bugün saat 11.00'de gerçekleşecek 'seçim' gündemli olağanüstü mecliste Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili için AK Parti aynı zamanda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olan Şahin Biba'yı, CHP'de yine aynı zamanda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Yücel Akbulut'u aday göstermesi bekleniyor.

Açıklamasında, 'Millet iradesine saygıdan söz edenler, önce Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki demokratik tabloya saygı duymayı öğrenmelidir' ifadelerini kullanan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, meclis çoğunluğu ortadayken farklı söylemler geliştirilmesini 'siyasi mağduriyet üretme çabası' olarak değerlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki mevcut aritmetiğin açık olduğunu belirten Gürkan, millet iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını savundu.

Gürkan, paylaşımında, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadelerine yer vererek, meclis çoğunluğuna ve halk iradesine vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanvekili seçimi için olağanüstü toplanmasına saatler kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

