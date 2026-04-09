CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Enez Kalesi restorasyonuna yatırım programında bin lira ayrıldığını açıklarken, 'Bu, restorasyonun başlamayacağı anlamına geliyor. 'Bu yıl da iş yapmayacağız' demenin resmi belgesidir' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tarihi Enez Kalesi'nin restorasyon çalışmaları için 2026'da bin lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

'Edirnemizin en kıymetli tarihsel miraslarından biri olan Enez Kalesi, ne yazık ki iktidarın 'tasarruf' adı altındaki vurdumduymazlığına kurban edilmektedir' diyen Yazgan, 'Bu konuyu daha önce de defalarca gündeme getirdik, uyarılarda bulunduk. Ancak görüyoruz ki bölge halkının can ve mal güvenliği, tarihimizin korunması talepleri yine karşılıksız kalmıştır. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı, iktidarın Edirne'ye bakış açısını bir kez daha deşifre etmiştir. Proje maliyeti her geçen gün artan Enez Kalesi Restorasyonu için 2026 yılına ayrılan ödenek sadece 1.000 (Bin) TL'dir. Komik olmanın ötesinde trajik olan bu rakam, aslında 'Bu yıl da hiçbir iş yapmayacağız' demenin resmî belgesidir' diye konuştu.

Tasarrufun lüksten, şatafattan ve yandaş projelerinden yapılması gerektiğine dikkati çeken CHP'li Yazgan, 'Vatandaşın başının üstüne yıkılma tehlikesi olan tarihi surlardan, Edirne'nin kültürel kimliğinden tasarruf edilemez. Bakanlığa açıkça soruyoruz; 1.000 liralık bu ödenekle hangi taşı yerine koyacaksınız? Yarın orada bir sur yıkılsa, bir vatandaşımızın burnu kanasa bunun hesabını kim verecek? Edirnemize verilen değer bu mu? Şu bir gerçek ki 3 kuruşa 5 köfte çıkmaz! Edirne'nin projelerini askıya alanların peşini bırakmayacağız. Enez Kalesi hak ettiği değeri görene, restorasyon gerçek bütçelerle başlayana kadar bu ihmalkarlığı haykırmaya devam edeceğiz' dedi.

'SORUMLULUK KİMİN?'

Bu arada Milletvekili Yazgan, konuyu TBMM gündemine de taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP'li Yazgan, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

2024 Yılı Yatırım Programı'na alınan Enez Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi kapsamında hangi adımlar atılmıştır?

Enez Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin halen çalışma başlatılmamasının gerekçesi Tasarruf Tedbirleri konulu genelge midir?

Bölgedeki can ve mal güvenliğinin sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

Enez Kalesi'nin restorasyonu süresi içerisinde yapılmazsa, bir yıkılma durumunda sorumluluk kime ait olacaktır?

Restorasyon çalışmalarına 2026 yılı için ayrılan ödenek, çalışmaların bu yıl da başlamayacağı olarak mı yorumlanmalıdır?