AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim açıklamalarına sert tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara seçimle Meclis'e girdiği iddiasının 'gerçek dışı' olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçilme sürecine değinen Yazıcı, 9 Mart 2003 tarihinde Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olduğunu ve bu seçim sonucunda milletvekili seçildiğini hatırlattı. 'Bu tamamen zırvadır' diyen Yazıcı, bu sürecin bir ara seçim olmadığını vurguladı. Ana muhalefet liderlerinin açıklamalarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden AK Partili Yazıcı, 'Söylenenlerin belgeli, doğru ve sağlam temellere dayanması gerekir' değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı ayrıca, kamuoyunun yanlış bilgilerle meşgul edilmemesi gerektiğini belirterek, siyasi tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi çağrısında bulundu.