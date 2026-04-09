İzmir merkezli 'kooperatif' soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sert tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara'da gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 kişi hakkında dava açılmış, bazı isimler tutuklu yargılanmaya başlanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltı kararına tepki gösterdi.

CHP'li Emir, Ümit Erkol'un uzun süredir kamuoyunun gözü önünde görev yaptığını vurgulayarak, 'Her gün gözler önünde olan, sabit ikamet sahibi il başkanımızı sabahın erken saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına almak, yürütülen soruşturmaya katkı sağlamayacaktır' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/muratemirchp/status/2042143041092243635

Erkol'un davet edilmesi halinde ifade vermekten kaçınmayacağını belirten Emir, gözaltı işlemini 'basit bir güç gösterisi' olarak nitelendirdi. Emir ayrıca, hem Ümit Erkol'un hem de aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer isimlerin masumiyetine inandıklarını belirterek süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Soruşturma kapsamında gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.