Bursa’da yaşanan son gelişme, klasik bir “belediye krizi” değil; doğrudan siyasi irade ve strateji meselesidir. Belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan süreç, belediye meclisinde yapılan seçimle yeni bir safhaya geçti. Ve sonuç net: Cumhur İttifakı yönetimi fiilen devraldı.

Ama asıl tartışılması gereken bu değil.

Asıl soru şu:

Cumhuriyet Halk Partisi neden aday çıkarmadı?

Bu bir geri çekilme mi, yoksa bilinçli bir tercih mi?

CHP’nin aday göstermemesi, yüzeyde “sonucu değiştiremeyeceği bir yarışa girmeme” olarak okunabilir. Ancak siyaset bu kadar basit değildir.

Çünkü siyaset sadece kazanılacak seçimlere girme işi değil, aynı zamanda pozisyon alma sanatıdır.

CHP burada üç ihtimalden birini tercih etti:

Kontrollü geri çekilme:

Kaybedileceği kesin olan bir oylamada siyasi prestij kaybı yaşamamak.

Krizi büyütmeme stratejisi:

Tutuklama sonrası oluşan gerilimi daha da tırmandırmamak.

Kulis uzlaşı ihtimali:

Perde arkasında konuşulan, açıkça ifade edilmeyen bir “denge siyaseti”.

Asıl kazanan kim?

Kağıt üzerinde kazanan açık: Cumhur İttifakı.

Ancak bu sadece bir meclis oylaması değil, aynı zamanda bir algı zaferi.

“Yönetemiyorlar” söylemi güçlenir

Yerel yönetimlerde güven tartışması büyür

Seçmen nezdinde “istikrar” vurgusu öne çıkar

Bu da önümüzdeki seçimler için ciddi bir psikolojik üstünlük demektir.

CHP ne kaybetti?

Belki seçimi kazanamazdı ama…

Mücadele görüntüsü verebilirdi

Siyasi refleks gösterebilirdi

Tabanına “direnç” mesajı verebilirdi

Aday çıkarmayarak CHP, sadece bir seçimi değil, bir siyasi pozisyonu da boş bırakmış oldu.

Bursa bir test alanına mı dönüştü?

Bu süreç, sadece Bursa ile sınırlı değil. Türkiye genelinde benzer krizlerde nasıl hareket edileceğinin de bir provası olabilir.

Yargı süreçleri

Belediye yönetimleri

Meclis dengeleri

Hepsi artık daha kritik.

Son söz

Bursa’da olan biten şu:

Sandık kurulmadı ama siyaset yeniden dizildi.

Ve bazen…

Seçime girmemek, en büyük siyasi hamledir.

Ama aynı zamanda en büyük risktir.