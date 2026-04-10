Edebiyat dünyasının labirentlerinde uzun soluklu bir yolculuğa hazır mısınız? Modern dünya edebiyatının köşe taşlarını oluşturan isimler, "Seçme Metinler: Edebi Portreler ve Yazılar" başlıklı yeni koleksiyonda bir araya geliyor. Yılların birikimiyle süzülen bu çalışma, sadece bir kitap değil; yazarların, eleştirmenlerin ve edebiyat tutkunlarının başucundan ayıramayacağı bir rehber niteliği taşıyor.

Devler Geçidi: Hesse’den Asimov’a, Pamuk’tan Şafak’a

Koleksiyon, türler ve coğrafyalar arası sınırları ortadan kaldırıyor. Kitapta yer alan portreler ve eleştirel yazılar, edebiyat tarihinin en etkili kalemlerini derinlemesine inceliyor:

Klasikten Moderne: Nobel ödüllü Hermann Hesse ’den kuzeyin melankolik sesi Dag Solstad ’a.

Dünya Şiiri ve Bilimkurgu: Modernist şiirin mimarı T. S. Eliot ’tan, geleceği kurgulayan dahi Isaac Asimov ’a.

Çağdaş Türk Edebiyatı: Küresel ölçekte ses getiren yazarlarımız Orhan Pamuk ve Elif Şafak.

Birikimin Sesi, Eleştirinin Gücü

Bu eser, yalnızca biyografik veriler sunmakla kalmıyor; modern dünya edebiyatını farklı perspektiflerden ele alarak eserlerin perde arkasındaki düşünsel dünyayı aralıyor. Uzun yılların titiz çalışması sonucu ortaya çıkan metinler, edebi eleştiriye yeni bir soluk getirirken okura şu imkanları sunuyor:

Derinlikli Analizler: Yazarların üslupları ve dünya görüşleri arasındaki bağları keşfetme. Kültürel Köprüler: Farklı kültürlerden gelen yazarların "modernite" kavramını nasıl işlediğini görme. Yazınsal Yol Haritası: Genç yazarlar ve eleştirmenler için teknik ve kuramsal bir ilham kaynağı.

"Tüm Edebiyatseverler İçin Bir Hazine"

Yayın dünyasında heyecanla karşılanan bu koleksiyon, edebi portre türünün en seçkin örneklerini bir araya getirerek kütüphanelerin eksik parçasını tamamlıyor. Eğer siz de kelimelerin ardındaki dünyayı merak ediyorsanız, bu zengin seçki sizi edebiyatın kalbine davet ediyor.

“Yazar, edebi dehaları tarihsel bir bütünlük içinde ustalıkla işleyerek, okura derinlikli bir entelek-tüel perspektif ve sanatçıların evrensel mirasına dair nitelikli, ufuk açıcı bir yolculuk sunuyor.”

Prof. Dr. N. Ekin Akalan

İstanbul Kültür Üniversitesi

“Edebiyatın sosyolojik düşünceye rehberlik ederek, bireysel ve toplumsal travmaların, kırılmaların ve değişim-dönüşümlerin sosyal, psikolojik ve kültürel etkilerinin farklı biyografik metinler üzerin-den okuyucuya aktarıldığı değerli bir çalışma...”

Dr. Deniz Çifçi

Cambridge University

Behçet Darğın kimdir?

Behçet Darğın, kitap eleştirmeni ve öğretmendir. Muhtelif dergi ve haber sitelerinde kitap eleştirileri kaleme almaktadır. İlkokuldan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmek amacıyla eğitim projeleri yürütmektedir. Bu kapsamda ilkokul 2. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği TEDx Talk projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.