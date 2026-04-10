Bursa’da belediye başkanının tutuklanmasının ardından yerel yönetimde önemli bir kırılma yaşandı. Cumhur ittifakı Bursa Belediyesi'ni de ele geçirdi.

Tutuklama sonrası belediye meclisinde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başlatıldı.

Cumhur İttifakı adayı seçimi kazandı

Belediye meclisinde yapılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı çoğunluğun oyunu alarak başkan vekilliğine seçildi. Bu sonuç, meclis aritmetiğinin belirleyici olduğu bir tabloyu ortaya koydu.

CHP aday çıkarmadı

Seçim sürecinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday göstermemesi oldu. CHP’nin bu kararı, siyasi kulislerde farklı şekillerde yorumlandı:

Krizin daha fazla derinleşmesini önleme stratejisi

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olması nedeniyle “sonucu değiştirememe” değerlendirmesi

Siyasi tansiyonu düşürmeye yönelik kontrollü geri çekilme

Siyasi ve yerel yönetim etkileri

Bu gelişme, Bursa’da yönetimin fiilen Cumhur İttifakı’na geçmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durumun etkileri şu şekilde olabilir:

Belediye politikalarında yön değişikliği

Yerel projelerde revizyon

Önümüzdeki seçimlere yönelik siyasi pozisyonların yeniden şekillenmesi

Gözler bundan sonraki süreçte

Başkanın hukuki süreci devam ederken, belediye yönetiminin nasıl bir performans sergileyeceği ve muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

ŞAHİN BİBA KİMDİR?

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Biba, ilk ve ortaöğretimini de Prizren’de tamamladı. Şahin Biba, eğitim için geldiği Bursa’da hem mesleki hem de siyasi kariyerini inşa etti.

Mimarlık eğitimi alan Biba, şehircilik ve imar konularındaki uzmanlığıyla özellikle yerel yönetimlerde etkin rol oynadı. Bu teknik altyapı, onu belediye meclisinde öne çıkaran en önemli unsurlardan biri oldu.

AK Parti'nin çatısı altında uzun süredir aktif olan Biba; Nilüfer Belediye Meclis üyeliğinin yanında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü gibi kritik görevlerde bulundu.