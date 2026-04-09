AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, ara seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin anayasal çerçevesine dikkat çekerek, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Geçmiş dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de seçim takvimi ve ara seçimlere ilişkin anayasal düzenlemeleri değerlendirdi.

Milletvekili Bozdağ, Anayasa'ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapıldığını hatırlatarak, ara seçimlerin ise belirli şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

Ara seçimlerin her seçim döneminde yalnızca bir kez yapılabileceğini belirten Bozdağ, genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmeden ve seçimlere bir yıl kala ara seçime gidilemeyeceğini kaydetti. Bu süreler arasında ara seçim yapılmasının ise zorunlu olmadığını, Meclis Genel Kurulu'nun takdirine bağlı olduğunu vurguladı. Bozdağ, anayasal istisnalara da dikkat çekerek, bir ilin Meclis'te temsilcisinin kalmaması ya da milletvekili sayısının yüzde 5 oranında azalması durumunda ara seçim yapılabileceğini ifade etti. Ancak milletvekili istifalarının geçerli sayılabilmesi için Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamasında güncel tartışmalara da değinen AK Partili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere işaret ederek, böyle bir dönemde ara seçim tartışmalarının ülke gündemine katkı sağlamayacağını savundu. Milletvekili Bozdağ, paylaşımında, halkın büyük çoğunluğunun da bu yönde bir talebinin bulunmadığını ifade ederek, mevcut şartlar altında ara seçim konusunun öncelikli bir gündem olmadığını belirtti.

