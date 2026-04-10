BURSA (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı'nın temelleri, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da 'polis' adıyla kurulan teşkilatla atıldı. Aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesi ile görev ve yetkileri belirlenen yapı, Osmanlı'da iç güvenliğin daha düzenli yürütülmesi amacıyla oluşturuldu.

Kuruluş sürecinde güvenlik hizmetlerinin farklı kurumlar arasında dağılmış olması nedeniyle yaşanan karmaşayı gidermek hedeflenirken, ilk düzenlemelerin büyük ölçüde Avrupa'daki örneklerden, özellikle de 1800 tarihli Paris Emniyet düzenlemelerinden esinlendiği ifade ediliyor.

Takip eden yıllarda polis teşkilatı, Zaptiye Müdürlüğü ve ardından Zaptiye Nezareti gibi yapılarla yeniden organize edildi. 1879 yılında Zaptiye Nezareti'nin kurulmasıyla birlikte polis ve jandarma ayrılarak güvenlik hizmetlerinde daha belirgin bir yapı oluşturuldu. 1909'da ise bu yapı kaldırılarak, modern anlamda polis hizmetlerini yürüten Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.

II. Meşrutiyet döneminde çıkarılan düzenlemelerle teşkilat; idari, adli ve siyasi görevleri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırıldı. 1907 tarihli Polis Nizamnamesi, uzun yıllar yürürlükte kalarak polis teşkilatının görev, yetki ve teşkilat yapısını ayrıntılı biçimde düzenledi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında ise polis teşkilatı, işgal altındaki bölgelerde önemli görevler üstlendi. İstihbarat faaliyetlerinden silah ve personel kaçırılmasına kadar birçok kritik alanda Milli Mücadele'ye destek veren polisler, Ankara'daki milli hükümetle koordineli çalıştı.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından, 24 Haziran 1920'de milli hükümete bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kurularak güvenlik hizmetleri yeniden yapılandırıldı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ise tek çatı altında toplanan teşkilat, modern Türkiye'nin güvenlik yapısının temel unsurlarından biri haline geldi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında sınırlı kadro ve imkanlarla faaliyet gösteren polis teşkilatı, zaman içinde yapılan düzenlemelerle güçlendirilerek bugünkü kurumsal yapısına kavuştu. Bugün Türk Polisi, 181 yıllık köklü geçmişiyle kamu düzeninin sağlanmasında önemli rol oynamaya devam ediyor.

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü