İpsala Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlçe başkanı Mıstık Ak'ın birlik beraberlik içeren konuşmasının ardından üyeler söz aldı. Geçen yerel seçimlerde İpsala ve Esetçe Belediyelerinin kazanılamamasının nedenleri tartışılırken 45 yıl sonra Yenikarpuzlu Belediyesi'nin kazanılması ele alındı .

Arasıra sert tartışmaların yaşandığı toplantı sonunda CHP İl Başkanı Samet Kahraman söz alarak ilk genel seçimlerde CHP nin iktidar olacağını çalışmalara birlikte devam edilmesini gerektiğini söyledi.

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Toplantıya CHP Edirne Merkez ilçe başkanı Yücel Balkanlı, Keşan ilçe başkanı Anıl Çakır, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet  Köprü, Önceki Dönem Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve üyeler katıldı.

Kaynak: igf