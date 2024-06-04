İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınarak yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’la ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında görülen bir dava kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyum atanmasına yönelik görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yaptığı tebrik ziyaretinin ardından konuşan İmamoğlu, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

"Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar, insanların demokrasiye olan inancını kırıyor" diyen Başkan İmamoğlu,"Bu kapsamda tabii 2014 yılında başlayan, ama hala henüz sonuçlanmamış bir davanın gerekçe gösterilerek yapılmış bir, alınmış bir karar var. Bir başka boyutu var; yani bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey, bir; kayyum atama süreci, iki; bu süreçten sonra Meclis’in de yok sayılması süreci. Tabii bu tür ortamlarda, ‘kayyum’ denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların yargıyı, hukuku uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. Yargı sürecini de yakından takip ediyorum. Sürece göre, tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. Üzüntü verici. Her koşulda kayyum meselesi, bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.