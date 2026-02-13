İzmir'in Bornova ilçesinde Kent Lokantası'nda hayata geçirilen Askıda Yemek uygulamasıyla vatandaşlar, online bağış veya lokanta kasaları üzerinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlayabiliyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Askıda Yemek uygulaması, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ister online bağış yaparak ister Kent Lokantası kasalarından askıda yemek bırakarak dayanışmaya katkı sunabiliyor.

Uygulama, hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek oluyor hem de toplumda paylaşma bilincini güçlendiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Askıda Yemek uygulaması, Bornova'nın vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtıyor. Bu kentte kimsenin aç kalmasına izin vermeyeceğiz. Dayanışmayı büyüterek daha adil bir Bornova'yı birlikte kuracağız' dedi.