Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 177 milyon lira bedelle KOSKİ Genel Müdürlüğü araç filosuna kazandırılan 19 yeni aracın tanıtım programına katıldı. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'nin sadece Konya'da değil, afetlerde de çok önemli işler yaptığını kaydetti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilen yeni araçların tanıtım programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Arif Bilge Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, araç-gereç ve ekipman altyapılarını her yıl düzenli olarak yenilediklerini ifade ederek, 'Bu kapsamda 2025 yılında 24 yeni aracı filomuza takviye etmiştik. 2026 yılında ise 177 milyon liralık 19 ilave araç daha eklemiş oluyoruz. Filomuza kazandırdığımız bu iş makineleri arızlara daha hızlı müdahale edilmesini, sahadaki iş yükünün etkin şekilde yürütülmesini ve hizmet kalitesini daha da artırılmasını sağlayacaktır' diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı'nın katıldığı programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla 42 bin kilometrekarelik alanda 1.138 mahallede hizmet yürütmek için yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirterek, KOSKİ ekiplerinin özellikle yoğun kuraklığın yaşandığı geçtiğimiz yıl Konyalılara kesintisiz ve sağlıklı suyu ulaştırmak için kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

Coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Ama çevremizde yaşanan illerdeki su kesintisini insanımıza yaşatmamak adına gayret ediyoruz. Bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz. KOSKİ'nin en önemli önceliği insanlara içme suyu sağlamak. Sonra yağmur suyuyla ilgili, afetlerden korumak ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla insan kaynaklı atıkların çevreye zarar vermeden arıtılarak doğaya ulaşmasını sağlamak. Konya Büyükşehir ve KOSKİ olarak son dönemdeki en önemli yatırımımızı gerçekleştirerek atık su arıtma kapasitemizi iki katına çıkaracak süreci yürütüyoruz. Bahar ayında inşallah bununla ilgili temel atma törenimizi de gerçekleştirmiş olacağız' ifadelerini kullandı.

'BARAJLARIMIZIN DOLULUK ORANLARI SEVİNDİRMEYE BAŞLADI'

Sadece merkezde değil, merkezin dışındaki ilçelerin tamamında atık su arıtma tesisleri yaparak insan kaynaklı suların arıtılarak doğaya verilmesi ile ilgili de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, 'Bölgemizde bulunan Beyşehir Gölü, Tuz Gölü ve Mekke Gölü ile ilgili örnek çalışmalar yürütüyoruz. Ama tüm bunların yanında en önemlisi içme suyunu kesintisiz olarak şehre sağlayabilmek. İnşallah bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Barajlarımızın doluluk oranları sevindirmeye başladı. Sorun yaşamayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Rabbimden rahmet ve bereketin devam etmesi için dua ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Altay, bir taraftan da tasarruf konusunda gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 'KOSKİ olarak son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla 2025 yılında geçen yıla göre 2024 yılına göre yüzde 7'lik bir tasarruf sağlamayı başarabildik. Bir taraftan biz yatırımlarımıza devam edeceğiz ama bir taraftan da her yaştan vatandaşımızın suyu tasarruflu kullanması için bilinçlendirme çalışmalarına da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz' değerlendirmesini yaptı.