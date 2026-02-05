Hatay, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ağır yıkım yaşadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yeniden yapılanmaya dikkat çekerek, 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener'in çabasını 'Yeniden ayağa kalktık' notuyla vurguladı.
ANKARA (İGFA) - Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 25 yıldır Antakya'da otobüs şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Devren Yener'in ring seferini paylaştı.
Bakan Kurum mesajında ''Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi' ifadelerine yer verdi.
Depremde yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Devren Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini anlattı.
'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 5, 2026
Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi:#TürkiyeminGücüneBak pic.twitter.com/35d99bvTrH