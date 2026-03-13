TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 8,0 artış gösterdi. Aylık artış ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 8,0 artış kaydetti.

Alt sektörler özelinde değerlendirildiğinde; bina inşaatı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artış gösterdi.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,8 yükselirken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 7,1 artış kaydetti.

Aylık değişim incelendiğinde ise, 2026 Ocak ayında inşaat üretimi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Alt sektörlerdeki değişimlerde; bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,8 artış kaydetti.

TÜİK verileri, inşaat sektöründeki artışın hem konut hem de ticari ve endüstriyel yapı projelerinde devam ettiğine işaret ediyor. .