ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları (GTP) kapsamındaki kontrplak ithalatında yürütülen dampinge karşı önlem uygulamasında yeni bir düzenleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ No: 2026/6'ya göre, Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda, Malezya merkezli Mentakab Veneer & Plywood Sdn. Bhd. firmasının ürünlerinin mevcut önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadığı tespit edildi.

Buna bağlı olarak, söz konusu firma için dampinge karşı önlemin sıfır olarak uygulanmasına karar verildi. Gümrük idareleri, bu firmadan yapılan ithalatlarda 'Üretici/İhracatçı Belgesi' aranarak önlemin uygulanmayacağını duyurdu. Bakanlık, önceki yıllarda Çin, Bulgaristan, Vietnam ve Malezya menşeli kontrplak ithalatına yönelik alınan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam ettiğini, ancak yeni ihracatçı tespit edilen firmalar için ayrı değerlendirme yapılabileceğini hatırlattı.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz