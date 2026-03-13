Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Yoğun katılımın olduğu genel kurulda mevcut başkan Esra İnhanlı, tek liste ile gidilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulun divan başkanlığını Ahmet Gönüllü üstlenirken, divan başkan yardımcılığı görevini Mevlüt Kars, divan katipliğini ise Oktay Altun yaptı. Genel kurula YDKBD Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, YDKBD İstanbul Şube Başkanı Mustafa Musab Çiçek'in yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından başladı.

Toplantıda faaliyet raporu ve mali rapor başta olmak üzere gündem maddeleri görüşülerek üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylamaların ardından seçim sürecine geçildi.

Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde üyelerin desteğini alan mevcut başkan Esra İnhanlı, yeniden YDKBD Bursa Şube Başkanlığı görevine seçildi.

YDKBD Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, genel kurulun ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine yeniden görev tevdi eden tüm üyelere teşekkür ederek, gösterilen güvenin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yeni dönemde de birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirten İnhanlı, yapı denetim mesleğinin saygınlığını ve itibarını korumaya yönelik çalışmaların öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Meslektaşların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iletişim içerisinde olacaklarını dile getiren İnhanlı, genel kurula katılım sağlayan tüm üyelere ve destek veren paydaşlara teşekkür etti.

YDKBD Bursa Şubesi'nde oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Esra İnhanlı, Serdal Aktaş, Cünyet Adıyaman, Yusuf Çaycı, Sena Akerdem, Nuri Avcı, Ramazan Beyaztaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Cumali Erseçkin, Taner Orman, Semra Kaya, Harun Bekil, Fatih Köse, Burak Aydın, Kübra Aleyna Madenci