İSTANBUL (İGFA) - Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimlerin ilk etkilerinden biri çoğu zaman enerji piyasalarında görülürken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ise üretim, lojistik ve tedarik maliyetlerini artırarak otomotiv sektöründe zincirleme bir maliyet baskısına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre, özellikle Türkiye gibi büyük ölçüde ithalata dayalı otomotiv pazarlarında bu gelişmeler kısa sürede fiyatlara yansıyabiliyor.

Böyle bir senaryoda sektörde döviz kurunda yukarı yönlü hareketler, sıfır araç fiyatlarında yeni zam dalgaları, küresel tedarik zincirinde gecikmeler ve bazı modellerde stok sıkıntısı yaşanabileceği belirtildi.

Otomotiv sektörü temsilcilerinden Muhammet Ali Karakaş, distribütörlerin maliyet artışlarını fiyatlara hızlı şekilde yansıtabildiğine dikkat çekerek jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde sıfır araç fiyatlarının yukarı yönlü baskı altında kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLE TALEP ARTABİLİR

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde tüketici davranışlarının da değişebileceğini belirten Karakaş, sıfır araç fiyatlarının artacağı beklentisiyle birçok tüketicinin ikinci el otomobil pazarına yönelebileceğini ifade etti. Türkiye'de otomobilin çoğu zaman yalnızca bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir yatırım ve değer saklama aracı olarak görüldüğünü belirten Karakaş, kur ve altın fiyatlarının hızlı yükseldiği dönemlerde otomobile olan talebin de artabildiğini söyledi.

Finansmana erişimin zor olduğu bir ortamda talep potansiyelinin tam anlamıyla satışa dönüşmediğini belirten Karakaş, otomotiv sektörünün sağlıklı büyüyebilmesi için finansman mekanizmalarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.