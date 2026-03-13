İSTANBUL (İGFA) - MAN Truck & Bus, mühendislik geleneğini sürdürerek araçlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da en zorlu koşullarda test etti.

Geleneksel kış test programı kapsamında; tamamen elektrikli dört Lion's Coach E modelinin de dahil olduğu toplam dokuz araç, Erzurum ve İsveç'teki aşırı soğuk, kar, buz ve zorlu arazi koşullarında binlerce kilometrelik testlerde etkileyici bir performans ortaya koydu; dayanıklılıklarını kanıtladı.

Araçların aşırı iklim koşullarındaki başarılı performansından memnun olduklarını ifade eden MAN Truck & Bus Otobüs Bölümü Başkanı Barbaros Oktay, 'Geçen sonbaharda Busworld Europe'da dünya prömiyerini yaptığımız tamamen elektrikli yeni otobüsümüzden büyük beklentiler var. Gerçekleştirdiğimiz bu yoğun testler sayesinde bu beklentileri tam olarak karşılamayı hedefliyoruz. Ancak bu dondurucu soğuklarda bile Lion's Coach E, beklentilerimizi tam olarak karşıladı. Tüm bileşenler ve sistemler, soğuğa rağmen güvenilir bir şekilde çalıştı' dedi.

BUZ VE KARDA BİNLERCE KİLOMETRELİK TEST

Lion's Coach E, sert kış koşullarıyla bilinen Erzurum ve İsveç'in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında test edildi.

Toplam dört elektrikli otobüs, karlı ve buzlu yollar ile eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklardaki en zorlu koşullarda binlerce kilometrelik test sürüşleri gerçekleştirdi.

Mühendisler, özellikle aşırı düşük sıcaklıklarda yüksek voltajlı batarya sisteminin davranışı, ön koşullandırma ve şarj performansı dahil enerji yönetimi, elektrik motorlu güç aktarma sistemi ve iç mekân termal yönetimi üzerine yoğunlaştı.

Soğuk hava koşulları, elektrikli otobüsler için özel bir zorluk oluşturuyor. Çünkü bu otobüslerin yalnızca menzil performansını koruması yetmiyor, aynı zamanda yolcu bölümünün verimli ve güvenilir bir şekilde ısıtılmasını da sağlaması gerekiyor.