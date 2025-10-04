TIW2025 TÜRKİYE INOVATION WEEK Anadolu Buluşmaları'nın İzmir ayağı İzmir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi İzQ'da yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin ihracat hedeflerine inovatif ürünlerle ulaşabileceğinin altını çizdi.

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Dünya ticaretinde artık katma değerli, yüksek teknoloji ürünlerinin payının her geçen gün arttığını Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için inovasyonla katma değerli ürün ihracatını artırması gerektiğini dile getirdi.

'İhracatımızın kilogram değeri ortalama 1,6 dolar civarında. Oysa Güney Kore 3,5 dolar, Almanya 4 dolar seviyesinde. Bu farkı kapatmanın tek yolu inovasyondan geçiyor' tespitinde bulunan Eskinazi, 'Ortalama ihraç fiyatında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Biz maden, toprak ihraç ederek bu ortalamalara ulaşamayız. Bu hammaddeleri gençlerin fikirleriyle birleştirerek bu rakamlara ulaşabiliriz. O nedenle gençler olarak sizlerin burada olması bizim için çok kıymetli' dedi.

Son Çin seyahatindeki izlenimlerini gençlerle paylaşan Eskinazi şöyle devam etti: 'İnovasyonun ne olduğunu Çin'de gördüm. Önceki Çin seyahatlerime göre muazzam bir gelişim var. Daha önceki seyahatlerimdeki haliyle şimdiki halini görünce şaşkınlık içinde kalıyorum. Çin'de gördüğüm en ilginç şeylerden biri para geçmiyor. Dilenci bile param yok dediğin zaman telefonundaki karekodu gösteriyor, wechatten gönderebilirsin diyor. Çin'de araçların yüzde 60'ı elektrikliye dönmüş durumda. Adamlar nereden nereye gelmişler.'