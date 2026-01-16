Bursa'da 2002 yılında kurulan ve bölgenin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNKUT), verdiği kısa aranın ardından faaliyetlerine yeniden başladı. Yeniden yapılanma sürecini tamamlayan İNKUT, ilk saha etkinliğini Dernek Başkanı Yavuz Bayram öncülüğünde Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kısa adı İNKUT olan İnegöl Arama Kurtarma Derneği, çalışmalarını yeniden aktifleştirdi. Dernek, ilk saha eğitimini ortaokul öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.

İNKUT Başkanı Yavuz Bayram, derneğin kurucu başkanı Fatih Bayram'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek, İNKUT'un geçmişten aldığı güçle geleceğe daha bilinçli adımlar atacağını belirtti. Bayram, 'Bilgi ışıktır, ışık ise hayat' sloganıyla afet bilincini tüm İnegöl'e yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri soruları İNKUT ekibine yöneltti.

Gerçek afet sahalarından edinilen tecrübelerin paylaşıldığı interaktif eğitimde; afet öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış biçimleri, afet sonrası dayanışmanın önemi, temel ve hayati ilk yardım bilgileri görsel sunumlar ve uygulamalı anlatımlarla öğrencilere aktarıldı.

'KAPIMIZ TÜM GÖNÜLLÜLERE AÇIK'

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan İNKUT Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu üyelerden Yavuz Bayram, derneğin önümüzdeki dönemde yalnızca okullarda değil, İnegöl'ün dört bir yanında afet eğitimleri düzenleyeceğini vurguladı. Bayram, 'Afete hazır bir Türkiye için birlikten güç doğar' diyerek tüm İnegöllüleri İNKUT gönüllüsü olmaya davet etti.

Program, öğrenciler ve İNKUT ekibinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.