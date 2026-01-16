Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Değirmenönü İlkokulu'ndaki karne törenine katılarak öğrencilere hediyeler verdi ve karne dağıttı. 17-31 Ocak'ta düzenlenecek ücretsiz Karne Şenliği'nde çeşitli etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir tatil sunulacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Değirmenönü İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, ardından da Kaymakam Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç'le birlikte sınıfları gezdi.

Yakından ilgilendiği öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan Yılmaz, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemini tamamlayan miniklere karnelerini dağıttı.

BAŞKAN'DAN KARNE HEDİYESİ

Karnelerini alarak ara yıl tatiline giren çocukları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışkanlıktan dolayı kutluyorum. Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı yarıyıl tatilinde de unutmadık. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için 17-31 Ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz Yıldırım'da Karne Şenliği'ne bekliyoruz. Karne sevinci yaşayan şehrimizdeki tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürülüğü, çocukların dolu dolu bir tatil geçirmeleri için 17-31 Ocak tarihleri arasında Karne Şenliği düzenliyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliklerde birbirinden eğlenceli etkinlikler ücretsiz şekilde çocuklarla buluşacak. Karne Şenlikleri kapsamında; 17 Ocak'ta Zebra Müzikali, 20 Ocak'ta Hacivat ve Karagöz oyunu, 22 Ocak'ta Korsan Kardeşler oyunu, 24 Ocak'ta sirk gösterisi, 27 Ocak'ta kukla tiyatrosu, 29 0cak'ta Cesur Korkuluk Kuki oyunu, 31 Ocak'ta Kayıp Kitabın peşinde oyunu ve 17-20-24-31 Ocak'ta ise Türk Obası ve Dede Korkut Hikayeleri çocuklarla buluşacak.