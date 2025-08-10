İnegöl Belediyesi’nin Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Hanımeli Alışveriş Şenliği Cuma günü kapılarını açtı. Pazar akşamı son bulacak organizasyonda 150 dolayında girişimci kadın farklı alanlarda ve sektörlerde stantlarını açarak indirimler ve kampanyalarla İnegöllüleri buluşturdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler ve Benzerleri Odası iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Hanımeli Alışveriş Şenliği Cuma günü kapılarını açtı. 3 gün sürecek etkinlik her gün sabah 10.00 ile akşam 00.00 saatleri arasında açık kaldı. Her yıl gelişerek büyüyen etkinlikte bu yıl 150 dolayında stant yer alırken, girişimci kadınlar; butik, gıda, tuhafiye, bijuteri, ayakkabı, çanta, züccaciye ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantlarında çeşitli kampanya ve indirimlerle İnegöllülere fırsatlar sundu.

PROTOKOLDEN KADIN GİRİŞİMCİLERE ZİYARET

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde kameriyeler bölgesinde düzenlenen ve Cuma günü 10.00’da kapılarını açan Hanımeli Alışveriş Şenliğine ilk günden itibaren ilgi yoğun oldu. Cuma akşamüzeri 18.00’da da AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla bir açılış töreni yapıldı. Protokol üyeleri hem alışveriş şenliğinin açılış kurdelesini kesti hem de kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

HER YIL GELİŞEREK DEVAM EDİYOR

Kurdele kesimi sırasında selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Terziler Odamız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 4. Hanımeli Alışveriş Şenliğinin açılışını yapıyoruz. Ben öncelikle burada emeği geçen Oda Başkanımız ve yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma, burada stant açan değerli esnaflarımıza, girişimci kadınlarımıza ve davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Alışveriş Şenliğimiz Pazar akşamına kadar sürecek. Bu yıl 4’üncüsünü yapıyoruz ve her sene de geliştirerek devam ettiriyoruz” dedi.

GAZZE İÇİN YARDIM STANDI KURULDU

Konuşmasında alanda Gazze için bir yardım standı kurulduğuna da değinen Başkan Taban, “Burada İHH ile ilgili de bir standımız var. Etkinlik boyunca Gazze ile ilgili de yardımlar toplanacak. Cenabı Allah bu İsrail’i kahruperişan eylesin. Artık televizyonları açıp izleyemez hale geldik. Cenabı Allah’a dua ediyoruz. Belki buradan göndereceğimiz yardımlar da bir nebze de olsa inşallah Gazze’deki Müslüman kardeşlerimiz için fırsat olur” ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL’E ENERJİ VEREN ETKİNLİK

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ise İnegöl’de dolu dolu bir programlar silsilesini yaşadıklarını dile getirerek “Geçen yıl burada 120 dolayında çadırımız varmış, bu yıl 150’ye çıkmış. Bu etkinlik İnegöl’ümüze bir enerji vermek, pozitif enerji oluşturmak. Buradaki heyecanı bütün İnegöllülere yaşattıkları için Belediyemize ve esnaf odamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ BİR MANZARAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Milletvekili Aydın da konuşmasında İsrail’in Filistin’de devam eden soykırımlarına değindi. Bu duruma tepki gösteren tek liderin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tek ülkenin ise Türkiye olduğunu işaret eden Aydın, “Şu anda insanlığın tamamen sınıfta kaldığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Ülkelerin sessiz bir şekilde o çocukların açlıktan öldüklerini gördüklerini izliyoruz. 2 gün önce İtalya’da mecliste belirli bir milletvekili grubu Filistin bayraklarını sembolize eden giyim tarzıyla meclise girdiler. Dünyada bu noktada bir bilinçlenme olduğunu görüyoruz. İnşallah Filistin’i tanımak, yahudinin ne kadar zalim olduğunu da göstermek açısından çok iyi bir yoldayız. Ama o çocukların ve insanların ölmesi de… Ben evde televizyon seyredemiyorum. İnsanlığın öldüğü bir manzarayla karşı karşıyayız. Vallahi Filistin’deki bu mazlum insanların hali kimsenin yanına kalmayacak. Cumhurbaşkanımız ve ülkemizden başka bu konuya sahip çıkan ikinci bir lider ve ülke yok. Halklar arasında bu duyarlılık oluşmaya başladı. Ancak toplum liderlerinden böyle bir şey duymadık.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Hanımeli Alışveriş Şenliğinin açılışı gerçekleştirildi. Akabinde protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak kadın girişimcilere hayırlı olsun dileklerini iletti.