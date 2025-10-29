BURSA (İGFA) - 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, bugün 102 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de iki gündür devam eden programlarla coşkuyla kutlanırken, o coşku bugün resmi törenlerde de yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İnegöl'de sabah 10.00'da Kaymakamlık Makamında Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Tüm ilçe protokolü burada bayramlaştı.

PROTOKOL VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Tebrik kabulünün ardından 10.30'da törenler İnegöl İlçe Stadyumunda devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Coşkunun adeta meydanlara sığmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 7'den 77'ye her yaştan vatandaş elinde bayrağı ile yerini aldı.

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından ise günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla tören devam etti. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterileri törene renk katarken, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla coşkuya coşku kattı. Törende öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler beğeniyle izlendi ve ayakta alkışlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de tören alanında takdim edildi.

Törenlerin finalinde ise öğrenciler, gaziler, STK'lar, emniyet ve jandarma ekiplerinin geçişi bando takımı eşliğinde yapıldı.