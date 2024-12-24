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Bursa İl Birinciliği Yarışmasını 21 madalyayla tamamlayan genç sporcular toplamda; 7 birincilik, 7 ikincilik ve 7 üçüncülük madalyası kazanmayı başardı.

Efsane isim İstanbul Bakırköy'e konuk oldu

Efsane isim İstanbul Bakırköy'e konuk oldu

Bursa İl Birinciliği yarışlarında 10 kulüpten 320 sporcu ile yarışan İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı, 21 madalya ile İnegöl’e döndü. BURSA (İGFA) - Oryantiringde Bursa İl Birinciliği Yarışmaları Bursa’da gerçekleştirildi. İl genelinden 10 ayrı kulüpten 320 sporcunun katıldığı yarışmalarda, İnegöl Belediyespor oryantiring takımı da antrenör Tarık Şeker nezaretinde 36 sporcuyla yerini aldı. İnegöllü sporcular, yarışmalara adeta damga vurarak 21 madalya kazandı.