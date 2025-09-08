İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz; sanat, hobi, meslek, dil eğitimi ve koro kursları için kayıtlar alınmaya başladı. 8-19 Eylül tarihleri arasında online başvuru ile kurs kayıtları yapılabilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz sanat, hobi, meslek ve dil eğitimi ve koro kursları için kayıtlar bugün itibariyle alınmaya başladı. 11 ayrı alanda 29 ayrı kurs açılırken, başvurular 19 Eylül’e kadar online olarak alınacak. Daha sonra yeterli başvuru olan kurslarda eğitimler başlayacak.

BAŞKAN TABAN’DAN KURSLARA DAVET

Kültür sanat kurslarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban; “Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kültür sanat kurslarımız için yeni dönem kayıtlarımızı bugün itibariyle başlattık. Müzik ve görsel sanatlar alanında; bağlama, gitar, ney, piyano, keman, drama, tiyatro, halk dansları, çocuk resim atölyesi, Türk Halk Müziği gençlik korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu kursları bulunuyor. Sanat ve tasarım alanında; ahşap oyma ve kakma, yağlı boya resim kursu, Giyim ve tekstil teknolojisi alanında; kadın giysileri dikimi, El sanatları teknolojileri alanında; İğne oyası, waayu çanta örgü bebek çarpana dokuma, kağıt rölyef ahşap boyama, el nakışları, filografi, çeyiz ürünleri hazırlama kursu, Yiyecek içecek hizmetleri alanında; pasta ve yemek kursu, Kişisel gelişim alanında; diksiyon ve danışma görevlisi, Büro yönetimi ve sekreterlik alanında; hızlı klavye kullanımı, Muhasebe ve finansman alanında; genel muhasebe, Bilişim teknolojileri alanında; bilgisayar işletmenliği, Yabancı dil eğitimleri alanında farklı seviyelerde İngilizce ve Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında da kuaförlük kursu için kayıtlar alınacak. Vatandaşlarımızı ilgi duydukları alanlarda hem meslek hem hobi hem de kişisel gelişim için kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kurs kayıtları İnegöl Belediyesi web sayfası üzerinden online olarak yapılıyor.