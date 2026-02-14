Keşan Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Metin Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 1,5 yıldır çözülemeyen bozuk yol sorunu nedeniyle adeta kaderine terk edildiklerini söylüyor.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan'da sokak sakinlerinin iddiasına göre, yolun ortasından geçen ve yağışlarla birlikte dereyi andıran su birikintileri, günlük yaşamı çekilmez hale getirdi.

Vatandaşlar, sokağın mevcut durumunun yalnızca ulaşımı zorlaştırmadığını, aynı zamanda sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu dile getiriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve araç sahipleri için ciddi tehlike yarattığı belirtilen sorunla ilgili bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmemesi tepkilere neden oluyor.

Sokak sakinleri, defalarca yetkililere bildirimde bulunduklarını ancak geçen 1,5 yıla rağmen somut bir adım atılmadığını ifade ediyor.

'Sokağımızın ortasından dere akıyor, yağmur yağdığında geçilmez hale geliyor. Bu manzara Keşan'a yakışmıyor' diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getiren vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı bir çalışma yapılmasını ve Metin Sokak'ın yıllardır süren bu sorundan kurtarılmasını istiyor.