İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Kestel Soğuksu ve Seymen Sanayi ve Depolama Alanı planına karşı açtığı davayı kazandı. Bursa 4. İdare Mahkemesi, planları Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptal etti.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Kestel Soğuksu ve Seymen Mahallelerinde yapılması planlanan Sanayi ve Depolama Alanı ile ilgili Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne açtıkları davanın sonucu ve gelinen süreç hakkında İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Konferans Salonu'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Başkan Erdem, Mahkemenin planları Anayasaya aykırılık tespit ederek iptal ettiğini duyurdu.



İMO Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem, şube olarak her defasında Bursa'nın sanayisi büyürken planlı ve sürdürülebilir gelişimin esas alınması gerektiğini vurguladıklarını, 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan şehrimizi etkileyecek olan büyük ölçekte çakılacak her bir çivinin yanlış olacağının altını çizdiklerini ifade ederek, 'Gelin görün ki yargı süreci devam ederken defalarca yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü uyarılara rağmen Kestel Soğuksu bölgesinde inşaat süreçlerine devam edilmiş ve mahkeme süreçleri devam ederken adeta yangından mal kaçırır gibi alt yapı çalışmaları ilgili kooperatif tarafından ısrarla sürdürülmüştü. Oysa ki sürecin en başından beri dile getirdiğimiz gibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve bizim de içinde yer aldığımız 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan; mevcut plan dışında kalan ve acil olmayan imar çalışmalarının derhal durdurulması gerekmektedir. Tarım alanları üzerine, yerel idareleri devre dışı bırakarak sanayi bölgeleri kurmak, bu kente yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bugün geldiğimiz noktada sevinç ve gururla açıklamak isteriz ki kentimiz adına yaptığımız bu itiraz Adalet Bakanlığı 4.İdare Mahkemesi tarafından da yerinde bulunmuş ve Anayasaya aykırılığı tespit edilerek, karara bağlanmıştır' diye konuştu.

'Hep söylediğimiz gibi kaçak yapılaşma ile mücadele, ilk önce güçlünün hukuksuz uygulamalarından başlayarak olur' diyen Erdem, 'Günümüz Bursa'sında kıymetli tarım arazilerimiz üzerinde ne yazık ki kâr amacıyla kurulmuş olan sanayi yapılarının önce depo diye başlayarak sonra fabrikalara dönüşen süreçleri tüm Bursa'nın gözü önünde yaşanmaktadır. Bu kadar imarlı sanayi arsamız varken, mevcut sanayi bölgelerinde halen daha doluluk tamamlanmamışken sanayi inşaatının kaçak olarak yapılıyor olması herhalde bir tek bizim şehrimize nasip olmuştur. Ayrıca mevcut OSB bölgelerinde sundurma adı altında ruhsatlı sanayi binalarına eklenti olarak, mühendislik hizmeti almadan yapılarak üretime alınan sanayi yapıları da en yaygın kaçak yapı çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkması düşündürücü değil midir?' dedi.

KAÇAK ALTYAPI ÇALIŞMALARI DURDURULMALI, KAMU ZARARI ÖNLENMELİ

Bursa'da kaçak yapılaşma sorunu merkezi ve yerel yönetimlerce siyaset üstü bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, 'Yani kaçak inşaat yapan kişi kurum ve kuruluşlar bu suçun cezasının mutlaka ödeyeceğini bilmelidir. Bu cezalarda mutlak suretle caydırıcı olmalı ve uygulanmalıdır. Bununla ilgili mevcut sistemdeki aksaklıklar giderilmeli gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Ve kaçak yapılaşma ile mücadeleye ilk önce güçlünün hukuksuz uygulamalarından başlayarak ardından sade vatandaşın yaptığı kaçak yapılaşmaya doğru sürdürdüğümüzde vereceğimiz mücadele daha anlamlı olacaktır' diye konuştu.