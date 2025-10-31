Keşan Kent Konseyi, Enez'de yapılması planlanan Çandır Rüzgâr Enerji Santrali projesine tepki gösterdi. Konsey, projenin Gala Gölü Milli Parkı ve Meriç Deltası ekosistemini tehdit ettiğini belirterek, 'Bu karar doğa koruma ilkeleriyle bağdaşmıyor' açıklamasında bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı çevresine yapılması planlanan Çandır Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi projesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gala Gölü'nün Ramsar, Bern ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri ile Avrupa Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamında uluslararası düzeyde korunması gereken bir alan olduğuna dikkat çekilerek, 'Bu bölge, yalnızca bir sulak alan değil, Trakya'nın yaşam damarlarından biridir' denildi.

Konsey, Edirne Valiliği ve İl Çevre Komisyonu'nun projeye 'ÇED olumlu' kararı vermesini eleştirerek, bu kararın ekolojik, bilimsel ve hukuki açıdan sorunlu olduğunu savundu.

'KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE ÖLÜM RİSKİ ARTACAK'

Açıklamada, projede planlanan 42 megavat gücündeki 8 türbinin, Afrika-Avrupa kuş göç rotasının tam ortasında yer aldığına vurgu yapılarak, 'Flamingo, pelikan, leylek ve yırtıcı kuşların göç güzergâhında bulunan türbinler, 150 metre kule yüksekliğiyle ciddi çarpışma riski yaratacaktır. Bu durum, uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır.' dedi.

Konsey ayrıca, proje sahasının Gala Gölü Milli Parkı sınırına yer yer 100 metre kadar yaklaştığını, inşaat sırasında açılacak yolların ve temellerin mera, orman ve sulak alan ekosistemine zarar vereceğini belirtti.

Keşan Kent Konseyi, projeye ilişkin hazırlanan çevresel değerlendirme raporunun bilimsel olarak yetersiz olduğunu savunarak, 'Ornitolojik gözlemler yalnızca 12 haftalık kısa bir dönemi kapsamaktadır. Oysa kuş hareketleri yıllık döngülerle izlenmelidir. Bu haliyle rapor taraflı ve eksiktir' denildi. Ayrıca, halkın görüşlerinin yeterince alınmadığı, ÇED toplantılarının sembolik biçimde gerçekleştirildiği ifade edildi.

'GALA GÖLÜ TRAKYA'NIN KALBİDİR'

Açıklamanın sonunda, 'Gala Gölü yalnızca bir su kütlesi değil; Trakya'nın kalbi, binlerce yıldır insanla doğanın birlikte nefes aldığı bir yaşam alanıdır. Şimdi bu kalp, birkaç türbin uğruna susturulmak isteniyor. Biz bu sessizliğe razı olamayız. Doğa sustuğunda biz de susarız.' ifadeleri yer alırken, Keşan Kent Konseyi, 14 Ağustos 2025 tarihli ÇED olumlu kararının iptal edilmesi ve projenin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.