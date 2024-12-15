Parsellerinin tamamı ya da bir kısmı kamu hizmet alanı içinde kalan vatandaşların mağduriyetini giderecek, imar hakkını kazanmasını sağlayacak “İmar Hakkı Aktarımı” ne getiriyor? İşte yanıtı...ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merak edilen soruları yanıtladı. İmar Hakkı aktarımı nedir, hangi arsaları kapsar?

HANGİ ARSALARI KAPSAYACAK?

İmar planları içinde 2019 yılı öncesinde (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılamamış parselleri kapsar.

İMAR HAKKI AKTARIMI İLE VATANDAŞ NE KAZANACAK?

Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

VATANDAŞIN MÜLKİYETİ İSTEMEDEN EL Mİ DEĞİŞTİRECEK?

Vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu değil aksine imar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/ hissesine karşılık gelen imar haklarının imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak. Yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.

DEVLET VE VATANDAŞA UZLAŞMA YOLU SUNULACAK

Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile vatandaşların arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek.

HAK AKTARIMI NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.

BEDEL TESPİTİ NASIL OLACAK?

Tüm işlemler Kamulaştırma Kanunu göre Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaş asla mağdur edilmeyecek.

SÜREÇ DEVLET GÜVENCESİNDE OLACAK

İmar Hakkı Aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili Bakanlık ve Yerel Yönetimler tarafından yürütülecek.