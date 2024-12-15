Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı'nca onaylandı. Bakan Murat Kurum, personel alımını "yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz" diyerek duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığa personel alımı yapılacağını açıkladı.

"Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz" diyen Bakan Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 331 personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.

Bu arada farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

KPSS PUANINA GÖRE ALINACAK

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre sözleşmeli personel olarak ise 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç Şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında bin 500 kişi Bakanlık bünyesinde ocak ayında çalışmaya başlayacak.