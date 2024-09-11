İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2019 yılında başlattığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye seti desteği bu yıl da devam ediyor. Kırtasiye seti dağıtım töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla Bayrampaşa’da gerçekleştirildi.

İmamoğlu, “Bu lütuf değil, bizim sevgili çocuklarımıza olan borcumuzdur. Hakkınız olanı size veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da ilçedeki temasları boyunca İmamoğlu’na eşlik ederken, uygulama kapsamında toplam 40 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılacağı belirtildi.

İBB, ailelere destek olmak, öğrencileri motive etmek ve onların başarılarına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında başlattığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye seti desteğini bu yıl da sürdürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun da katılımıyla Bayrampaşa Mustafa Itri İlkokulu ve Ortaokulu’nda kırtasiye seti dağıtım töreni düzenlendi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği

(TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da ilçedeki temasları

boyunca İmamoğlu’na eşlik etti.



İMAMOĞLU: BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN YÜZDE 100

EMİNİM

Törende konuşan İmamoğlu, “Eğitim bu güzel vatanın en önemli meselesidir. Çocuklarımıza eşit koşullarda eğitim imkânı sunmalıyız. Bütün

ekibim ve imkânlarımızla geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin yanındayız. O bakımdan ‘sen oku diye’ eğitim desteğimizi öğrencilerimize

sunuyoruz. Kreşlerimizin sayısını onun için sürekli artırıyoruz. İstanbul’da ilkokul, ortaokul, lise ihtiyacı olan her okula koşuyoruz. Okullarımızdaki

eksikliklerin tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda çok özenli ilçe belediye başkanlarımız olduğunu da biliyorum.

Kendisi de bir eğitimci olan, değerli Bayrampaşa Belediye Başkanımızın da eğitimle ilgili her konuya koşarak hizmet edeceğinden yüzde 100 eminim. Üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Bu lütuf değil, bizim sevgili çocuklarımıza olan borcumuzdur. Hakkınız olanı size veriyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



40 BİN ÖĞRENCİYE DAĞITILACAK

İçerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve

öğrencilerin bu malzemeleri koyabilecekleri dosyaların bulunduğu kırtasiye setleri 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerine sınıflarında teslim ediliyor. İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul genelinde toplam 40 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılacağını açıkladı.