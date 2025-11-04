29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 'İlmek İlmek Türkiye' projesi 1001 ilmekten oluşan Şanlı Türk Bayrağı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Nevşehir Valisi Ali Fidan'a hediye edildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret ederek çalışmalarından dolayı kutlayan Vali Ali Fidan, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Hüseyin İyilikli ile Halı Atölyesi Hocası Fatma Turgut'a Belediye Başkanlığı Makamında teşekkür plaketi verdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın olurları ve uhdesinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tamamlanan Türk Bayrağı'na toplam 1001 ilmek atılmıştı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 1001 ilmeğin atıldığı halı motifi plaketini Spor Şube Müdürü İyilikli ve Halı Atölye Hocası Turgut'la birlikte Nevşehir Valisi Ali Fidan'a takdim etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Başkan Arı ve belediye yöneticilerine başarılı çalışmalarından ve İlmek İlmek Türkiye projesinden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet etti. Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın ilk ilmeği ile başlayıp Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ilmeği ile son bulan proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idareci ve yöneticileri, bürokrasi ve siyaset kurumundan yetkililer, çeşitli kurumların idareci ve amirler, yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşların attıkları ilmekler doğrultusunda Türk Bayraklı motif halıya 1001 ilmek atıldı.

Başkan Arı, Vali Fidan'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.