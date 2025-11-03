Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı, ihracatçı firmalar, profesyonel tasarımcılar ve genç yetenekleri bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'İyi Tasarım İzmir' Programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ilk kez hayata geçirildi.

Programın, elde edilen başarı ve güçlü katılım sayesinde önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

Çalıştay kapsamında geliştirilen 8 tasarım ürüne dönüştü ve sergide ziyaretçilerle buluştu. Çalıştay kapsamında geliştirilen 8 yenilikçi tasarımın tamamı seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Ayrıca etkinlik, genç tasarımcılar ile ihracatçı firmalar arasında yeni iş birliklerinin doğmasına da zemin hazırladı ve tasarımcıların firmalarda staj ya da iş imkanı elde etmesini sağladı.

EİB ve ETMK arasında yürütülen bu proje, iki kurum arasında son derece uyumlu bir ortaklık yapısının oluştuğunu ortaya koyarken; bu iş birliğinin gelecekte farklı sektörlerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, son beş yıldır başarıyla sürdürdüğü 'Ezberbozan Mobilya Tasarım Yarışması' ile Türkiye'de tasarım kültürünün yaygınlaşması, farkındalığın artması ve güçlü bir tasarım ekosisteminin oluşması için çalışmalar yürütüyor.

Birlik, bu vizyon doğrultusunda 2026 yılında düzenlenecek 6. Ezberbozan Tasarım Yarışması için de hazırlıklara şimdiden başladı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, mobilya sektöründe yaşanan dönüşümün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değişim olduğunu vurguladı.

Fikirden prototipe uzanan bu yolculukta, çevre dostu ve yenilikçi tasarımlar 7 Kasım'a kadar Tarihi Bıçakçı Han'da sergilenecek.