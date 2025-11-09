Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı, sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarıyla büyüleyici bir manzaraya büründü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, orman patikalarında serin hava ve sisli huzuru vurguladı.

KASTAMONU (İGFA) - Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz Dağı Milli Parkı (2.587 metre), sonbahar renkleriyle adeta bir tabloya dönüştü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), sosyal medya paylaşımında, 'Ilgaz her mevsim güzel, ama sonbaharda bir başka!' diyerek parkın altın sarısı yapraklar, serin dağ havası ve sisli orman patikalarını öne çıkardı.

1976 yılında koruma altına alınan karaçam, sarıçam ve köknar ormanlarıyla kaplı bin 88 hektarlık milli park, sonbaharda dökülen yapraklar, patikalarda renk cümbüşü yarattı.

Yaban domuzu, kurt ve geyik gibi hayvanlara ev sahipliği yapan park ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, 'Göknar ve çam ağaçları arasında yürüyün, doğanın sessizliğini iliklerinize kadar hissedin.' notuyla görüntüler paylaşıldı.

Kastamonu merkeze 40 km, Çankırı'ya 40 km uzaklıkta olan park, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için ideal; kamp, doğa yürüyüşü ve kış sporları için de popüler konumda.