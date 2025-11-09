İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören 4-5 yaş grubu çocukları üniversiteli gönüllülerle bir araya getiren 'Geleceğin Atölyeleri' projesini başlattı. Proje, çocukların hayal gücünü ve düşünme becerilerini geliştirmeyi, gençlerin ise erken çocukluk deneyimi kazanmasını hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir genelinde 15 ilçede 22 merkezle hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, 'Geleceğin Atölyeleri' projesiyle minikleri üniversiteli gönüllülerle buluşturuyor. Projenin açılışı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda gençlerle bir araya gelerek projeyi anlattı ve onların çocuklar için ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Başkan Tugay, 'Yuvamız İzmir'de binlerce küçük çocuğumuz eğitim görüyor. Onların sizlerden bir şeyler öğrenmesini istiyoruz. Gençlerin enerjisi çok farklı; abla ve ağabeyleri olarak onlarla vakit geçirmeniz, kişilik gelişimlerine büyük katkı sağlayacak' dedi.

İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan ise merkezlerde 1.714 çocuğa hizmet verildiğini belirterek, gönüllü üniversitelilerle gerçekleştirilecek çalışmaların çocukların gelişimi açısından verimli olacağını söyledi.

Proje kapsamında, 4-5 yaş grubundaki çocuklar her hafta gönüllü üniversitelilerle atölyelerde buluşacak. Etkinlikler, seçilmiş kitapların okunmasıyla başlayacak, ardından drama, resim, müzik, oyun ve basit bilim deneyleri gibi yaratıcı çalışmalarla çocukların katılımına sunulacak. Böylece minikler hem hikâyeler aracılığıyla düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirecek hem de farklı alanlarla tanışarak öğrenmeyi keşfe dönüştürecek.

Üniversiteli gönüllüler, proje sayesinde erken çocukluk eğitimi deneyimi kazanacak, iletişim ve grup yönetimi becerilerini geliştirecek ve toplumsal sorumluluk bilinci edinecek. Programı tamamlayan gönüllülere katılım belgesi verilecek