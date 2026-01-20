İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmeler üzerinden yapılan dezenformasyon ve provokatif paylaşımların yakından takip edildiğini belirterek, sorumlular hakkında hukuki işlem uygulanacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Duran, kamuoyunu kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimlerin dikkatle incelendiğini ifade etti.

Dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Duran, bu tür içerikleri paylaşanlar hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Duran paylaşımında, ayrıca, vatandaşların bu süreçte daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayarak, resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.