Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı'nı devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Kıbrıs'a ilişkin kullanılan 'işgal' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddettiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı'nı devralması dolayısıyla 7 Ocak 2026'da düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Adası bağlamında kullanılan 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadelerin tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek bu söylemleri reddettiklerini ifade etti.

Açıklamada, Ada'daki asıl sorunun, Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ihlal ederek Kıbrıs Türk halkının ortaklık devletindeki haklarını gasp etmesiyle başladığı vurgulanırken, AB yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını ve haklarını görmezden gelen tutumunun, Birliğin savunduğunu iddia ettiği temel insani değerlerle çeliştiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu yaklaşımın açık bir çifte standart örneği olduğunu kaydetti.

Keçeli açıklamada ayrıca GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı'nı, kamuoyuna verilen taahhütlerin aksine Kıbrıs meselesinde uzlaşmaz ve tek taraflı söylemlerini gündeme taşımak için kullandığını ifade ederek, durumun AB'nin Kıbrıs sorununun çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamadığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.