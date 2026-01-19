Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı BARZAN Holding ile ortak girişim kurmak için anlaşma imzaladı. Söz konusu girişimle Katar'a patlayıcı üretim yeteneği kazandırılacak ve TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin satışını kapsayacak.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı BARZAN Holding ile ortak girişim kurulması amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre, BARZAN Holdings ile kurulacak ortak girişim aracılığıyla Katar'a patlayıcı üretim kabiliyeti kazandırılacak.

Ayrıca, MKE'nin yüksek teknoloji ürünü TOLGA Yakın Hava Savunma Sisteminin satışının Katar'a gerçekleştirilmesi de anlaşmanın kapsamına alındı.

MKE Genel Müdürlüğü, imzalanan Mutabakat Zaptı'nın hem şirket hem de Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.