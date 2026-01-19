GA-ASI ve Barzan Holdings, Katar'da ileri muharebe yönetimi yazılımları geliştirmek için MOU imzaladı. Anlaşma, savunmada iş birliğini artırmayı hedefliyor.

ACCESS NEWSWİRE / DOHA, KATAR (İGFA) - İnsansız sistemlerde dünya lideri olan General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve Katar'ın ulusal savunma ve güvenlik lideri Barzan Holdings, Gelişmiş Muharebe Yönetimi yazılım yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı. İmza töreni Pazartesi günü Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX) sırasında gerçekleşti.

MOU, GA-ASI, GA-Intelligence ve Barzan Holdings arasında, tiyatro düzeyinde durumsal farkındalığı artıran ve istihbaratın verimli bir şekilde işlenmesini, ilişkilendirilmesini ve yayılmasını sağlayan yazılım çözümleri geliştirmek için bir iş birliği çerçevesi sunmaktadır. Bu yeteneklerin, karmaşık, çok alanlı operasyonel ortamlarda daha hızlı ve daha yüksek kaliteli karar vermeyi desteklemesi amaçlanmaktadır.

General Atomics için bu anlaşma, Barzan Holdings ve Katar Devleti ile iş birliğinin stratejik öneminin altını çizmektedir. Ortaklık, uzun vadeli iş birliğine, teknolojik inovasyona ve modern savunma ve havacılık gereksinimleriyle uyumlu, birlikte çalışabilir komuta-kontrol çözümlerinin ilerletilmesine yönelik ortak bir taahhüdü yansıtmaktadır.

Sınıfının en iyisi insansız hava aracı sistemlerine ek olarak, GA-ASI havadan İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) sistemlerinin önde gelen geliştiricisidir; GA-Intelligence ise kapsamlı bir operasyonel resim oluşturmak için GA-ASI'nin insansız sistemlerinden sağlanan veriler de dahil olmak üzere yüzlerce ticari veri kaynağını alma yeteneğine sahiptir.

GA-ASI CEO'su Linden Blue, 'Barzan ve Katar ile iş birliği, GA'nın operasyonel açıdan uygun, yeni nesil yetenekler sunma yaklaşımının merkezinde yer alıyor,' dedi. 'GA'nın görev sistemleri ve otonomi konusundaki uzmanlığını Barzan'ın bölgesel içgörüsü ve savunma odağıyla birleştirerek, durumsal farkındalığı ve istihbarat kullanımını önemli ölçüde geliştiren muharebe yönetimi çözümlerini ilerletmek için konumlandık.'

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin (UAS) dünyanın önde gelen üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. Şirket, kalıcı durumsal farkındalık ve hızlı vuruş sağlayan, uzun süre havada kalabilen, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret ediniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ticari markalarıdır.

GA-INTELLİGENCE HAKKINDA

General Atomics Integrated Intelligence, Inc., kamu ve özel sektördeki müşterilere gelişmiş analitik yetenekler geliştirmeye odaklanmış bir veri bilimi, yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği firmasıdır; uzay-zamansal (uzay ve zaman) veri yönetimi, çok kaynaklı/çoklu-INT (İstihbarat) ilişkilendirme ve veri füzyonu, izleme, varlık çözümleme, konum tahmini ve son derece yüksek hacimli/hızlı veri kaynaklarından yararlanan çok alanlı küresel durumsal farkındalık (MDGSA) desteğindeki araçlara güçlü bir vurgu yapmaktadır.

BARZAN HOLDİNGS HAKKINDA

Barzan Holdings, insan sermayesinin ve silahlı kuvvetler yeteneklerinin uzun vadeli gelişimine yatırım yaparak Katar'ın egemenliğini ve stratejik konumunu güçlendirmeyi amaçlayan lider bir savunma ve güvenlik şirketidir. Ülkenin askeri endüstrisi için ticari bir geçiş kapısı olan Barzan Holdings, Katar'ı mevcut ve gelecekteki pazar fırsatlarının ön saflarında tutmak için bilgi alışverişini ve yenilikçi savunma teknolojilerine yatırımları teşvik eden etkili iş birliklerine ve küresel ortaklıklara öncelik vermektedir. Küresel yatırım portföyü ve ortak girişimleri aracılığıyla Barzan Holdings, Katar'ın savunma ve güvenlik sektörünün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için teslimat ve uygulamada verimliliği artıran bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak hizmet vermektedir

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.