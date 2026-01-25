Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na askeri amaçla radar kurduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurulan sistemin tamamen sivil uçuş güvenliğine yönelik olduğu vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde kamuoyunda yer alan 'Türkiye, askeri operasyonlar için Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi kurdu' iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi'nin, askeri değil sivil amaçlarla hayata geçirildiği belirtildi. Radar sisteminin, Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulduğu ve temel hedefinin hava sahası kontrol kapasitesini artırmak ile uçuş güvenliğini güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivil uçuşların gerçekleştirildiği havalimanında kurulan sistemin herhangi bir askeri faaliyetle bağlantısının bulunmadığına dikkat çekildi. DMM, Türkiye'nin dost, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerini hedef alan spekülatif iddialara karşı kamuoyunu uyararak, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğru ve teyitli bilgilere dayanmayan iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirterek, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınmasının önemine dikkat çekti.