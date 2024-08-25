ANKARA (İGFA) - “Sığınmacılar Göç İdaresi’nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı bir televizyon programında, "Oturum ve ikamet izinlerinin müracaatı için Noterler Birliği ile protokol imzalandığını" duyurduğuna dikkati çekilerek, "Bahse konu protokolle noterliklere yapılacak müracaatlar iddia edildiği gibi sığınmacılarla ilgili değil, "ülkemize bilimsel araştırma amacıyla gelecek, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelecek yabancılar" ile ilgilidir. Noterler Birliği ile gerçekleştirilen protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır. Noterler, müracaat evraklarını kabul edip hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak Göç İdaresi'ne iletecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.