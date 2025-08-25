Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını kınadı. Duran, hayatını kaybeden basın mensupları ve Filistinliler için rahmet dilerken, uluslararası toplumu soykırımı durdurmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in gazetecilere ve Filistin halkına yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

İsrail’in basın özgürlüğünü ve insanlık değerlerini hedef alan sistematik zulümlerine dikkat çeken Duran, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

https://twitter.com/burhanduran/status/1959951773361209584

Duran, mesajında, "Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.