Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sürecin kalıcı barışa dönüşmesi temennisinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Duran, söz konusu gelişmenin bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ateşkesin yalnızca mevcut gerilimi düşürmekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Duran, bunun kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralaması temennisinde bulundu.

Bölgede uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamına dikkat çeken Duran, diyalog ve diplomasi kanallarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesinin kalıcı barış için kritik olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini belirten Duran, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin krizlerin çözümünde aktif rol üstlenmeye devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin güçlü diplomasi geleneğiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı.