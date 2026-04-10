ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Liderler, görüşmede, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyerek, Türkiye'nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu kaydetti.