KOCAELİ (İGFA) - Eski Çarşı'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Mevlana Parkı'nda atölye çalışmaları, gösteriler ve konserlerle devam etti. Aşkın Akdemirci ve Ekibi, Gebze Roman Orkestrası'nın sahnesi ve sanatçı Aysun Taşçeşme konseri katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Büyükgöz, 'Asırlardır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz ve aynı bayrak altında yaşamaya devam edeceğiz. Bugün birlik, beraberlik ve kardeşlik akşamıdır' dedi.

Toplumun farklılıklarının bir zenginlik olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, çocukların eğitimine dikkat çekerek, 'En iyi doktorlar, sanatçılar, müzisyenler Roman çocuklarımızın içinden çıkabilir. Yeter ki onlara doğru imkânları sunalım' ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında Roman vatandaşların topluma kattığı değere dikkat çekti. Kaymakam Özyiğit, 'Sizlerin neşesi, samimiyeti ve gönül zenginliği Gebze'mizin önemli bir parçasıdır. Bu güzelliklerin tüm Türkiye tarafından bilinmesini istiyoruz' dedi.

Eğitim ve iyi nesiller yetiştirmenin önemine değinen Kaymakam Özyiğit, kamu kurumlarının her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Program, müzik ve eğlence eşliğinde geç saatlere kadar devam ederken, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajlarıyla etkinlikten memnun ayrıldı.