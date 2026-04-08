Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'daki ateşkes ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüşmede, İran'da sağlanan ateşkes ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin kalıcı barış ve istikrar açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de barışın tesisi için katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekerken, Katar'a yönelik saldırılar dolayısıyla Al Sani'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.