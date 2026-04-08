Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya gelerek Türkiye-Portekiz ticari ve ekonomik ilişkilerini ele aldı. Görüşmede yatırımlar, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlar masaya yatırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Portekiz 5. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı öncesinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da temaslarda bulundu.

Bakan Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılının kutlandığını hatırlatan Bakan Bolat, 'Güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ayrıca iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında yeşil dönüşüm ile döngüsel ekonomi konuları da değerlendirildi.

Portekiz'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bakan Bolat, JETCO Toplantısı kapsamında Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek 'Yuvarlak Masa' toplantılarının, karşılıklı güvene dayalı ekonomik ilişkileri güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Bolat, ayrıca Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, paylaşımında, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmesini temenni etti.